Italiaonline lancia 'Iol Connect', più presenza online per le pmi /Video

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 20 set. (AdnKronos) - Italiaonline prosegue nel suo cammino di digitalizzazione delle piccole e medie imprese lanciando sul mercato 'Iol Connect', servizio che offre alle aziende la massima ricercabilità e presenza online, sui più importanti siti di search (come Google e Bing), social, mappe, directory e sistemi di navigazione satellitare. Con Iol Connect tutti i dati rilevanti perché un'azienda sia immediatamente reperibile in rete e in mobilità (insegna, orari, informazioni di contatto, mappa) sono sincronizzati e regolarmente aggiornati su un vasto circuito comprendente le piattaforme di Italiaonline (Pagine Gialle, Pagine Bianche, Tuttocittà e Virgilio); Google (con i servizi 'Google My Business', Google Maps e Google+); Bing (con la scheda dell'azienda su 'Bing places for business' e le sue mappe); Facebook e Instagram; il network di Foursquare, social basato sulla geolocalizzazione; l’app di navigazione mobile Waze e i navigatori Here e Tom Tom.Inoltre, le imprese hanno a disposizione uno 'scan tool', uno strumento con il quale scansionare tutte le informazioni in rete sulla propria azienda e che consente, in tempo reale, di verificare l’aggiornamento dei dati su ogni piattaforma del circuito di Iol Connect. "Il nostro servizio - dice Antonio Converti, ceo di Italiaonline, a margine della presentazione di Iol Connect a Milano - permette all’identità digitale di un’impresa di essere consistente e sempre sincronizzata. Se io ad esempio cambio l’indirizzo o il numero di telefono della mia impresa, lo cambio una volta per tutte perché le informazioni vengono automaticamente sincronizzate dappertutto".Nella realizzazione di Iol Connect Italiaonline ha stretto una partnership con la newyorkese Yext, start up che porta le imprese sulle mappe digitali del più grande sistema del settore di mappe, applicazioni, social, directory e motori di ricerca."Ogni ricerca sul proprio cellulare - spiega Howard Lerman, amministratore delegato e cofondatore di Yext - che sia di un ristorante, di un medico o anche di una chiesa, porta a risultati di ricerca contenenti mappe. Per ogni piccola impresa italiana è fondamentale essere trovati su una mappa all'interno della pagina principale di un motore di ricerca, e noi la aiuteremo in questo".Iol Connect potrebbe in futuro essere offerto anche alle grandi aziende, per facilitare la gestione delle informazioni delle filiali dislocate sul territorio. Al momento il servizio è ideato esclusivamente per le piccole e medie imprese italiane."Farsi trovare in rete è fondamentale - continua Converti - ancor più per le imprese locali: ora abbiamo a disposizione uno strumento potentissimo, che veicoleremo con la nostra rete vendita qualificata e radicata sul territorio, che può contare su oltre mille agenti e, al suo interno, su un centinaio di media consultant specializzati in digital marketing". Carlo Meglio, chief development officer di Italiaonline, sottolinea il salto di qualità compiuto dall'azienda. "La semplice presenza nelle directory ora si espande e si arricchisce, consentendo a tutte le aziende italiane di farsi trovare in ogni momento dai propri clienti nel network digitale che conta. La sincronizzazione e l’aggiornamento sul network da noi gestito - conclude Meglio - dà inoltre visibilità concreta alle imprese di quanto sia fondamentale oggi farsi trovare correttamente per non perdere opportunità di business".

Adnkronos