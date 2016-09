Intesa Sp: aderisce a 15esima edizione 'Invito a Palazzo'

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 21 set. (AdnKronos) - Con 10 sedi in 8 diverse città d’Italia e 4 banche oltre la capogruppo, il gruppo Intesa Sanpaolo aderisce alla quindicesima edizione di 'Invito a Palazzo', sabato 1 ottobre dalle 10 alle 19. Saranno aperte le porte, con ingresso libero e visite guidate, alcuni tra i più bei palazzi di Intesa Sanpaolo e Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Cassa di Risparmio del Veneto, Carisbo, Casse dei Risparmi di Forlì e della Romagna.Giunta alla XV edizione, 'Invito a Palazzo' è un’iniziativa di grande successo promossa da Abi, Associazione bancaria italiana, con l’apertura al pubblico per una intera giornata di palazzi storici delle Banche e delle loro collezioni d’arte. Anche quest’anno, per il secondo consecutivo, partecipano la Banca d’Italia, che apre le porte di Palazzo Koch, e le fondazioni di origine bancaria coordinate da Acri, con numerose prestigiose sedi in varie città del Paese.La manifestazione è posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e si avvale del patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In ciascun palazzo saranno organizzati eventi (incontri musicali, conferenze, mostre) e visite guidate. Dei 96 palazzi, distribuiti in 50 città, che saranno visitabili in occasione di questa quindicesima edizione, il gruppo Intesa Sanpaolo partecipa con 10 tra residenze storiche, sedi museali e palazzi di direzione. Numerose le iniziative straordinarie realizzate per l’occasione dal gruppo bancario.

