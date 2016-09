Industria 4.0: Zaia, ok da Calenda, ora i fatti, garantiamo massima collaborazione

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 21 set. (AdnKronos) - “Se le dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo Economico troveranno conferma nei fatti, e non ho motivo per dubitarne, si apre un nuovo corso in un settore nel quale le Università venete sono state storicamente penalizzate”. Lo sottolinea il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, che già il 15 settembre aveva scritto una lettera al Ministro Carlo Calenda per caldeggiare il coinvolgimento del Veneto nel Piano Italia 4.0, commentando quanto da lui annunciato oggi rispetto al coinvolgimento delle Università della regione nella creazione dei “competence hub” nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0“Assicuro sin d’ora – aggiunge il Governatore – la massima collaborazione in ogni passaggio, perché crediamo nell’innovazione e ricerca come elemento fondante del nostro sistema produttivo e universitario”.“Già oggi – conclude Zaia – l’eccellenza delle nostre imprese e dei nostri ricercatori è universalmente riconosciuta ed è garanzia che qui le cose verranno fatte per bene”.

Adnkronos