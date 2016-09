Industria 4.0: Zaia a Calenda, in Veneto un Competence Center del Piano Italia (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Governatore evidenzia anche “l’indiscussa eccellenza degli Atenei del Veneto, che rappresentano un’offerta di alta formazione di assoluto valore internazionale e che dispongono di laboratori tra i più avanzati del Paese, con l’Università di Padova che può rappresentare il soggetto catalizzatore in grado di realizzare, in sinergia, processi di ricerca e innovazione, per facilitare il trasferimento tecnologico alle imprese, favorendo così la crescita del Veneto, del Nordest, e dell’Intero Paese”.Zaia sottolinea che il suo intervento si unisce alle riflessioni che in questi giorni sono state formulate dagli Atenei e dalle imprese del Veneto e conclude “garantendo fin d’ora che la Regione del Veneto darà la sua più ampia collaborazione per la realizzazione e per il successo di quanto previsto dal Piano Italia 4.0”.

Adnkronos