Industria 4.0: Ucimu, bene governo, rimesso al centro manifattura

Milano, 21 set. (AdnKronos) - Ucimu-Sistemi per produrre esprime "grande soddisfazione" per la presentazione del piano nazionale Industria 4.0 illustrato oggi a Milano dal ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi.Massimo Carboniero, presidente dell’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, ha dichiarato: "finalmente, con questo programma, il governo ha rimesso al centro della sua agenda la manifattura e, in particolare, l'industria dei sistemi di produzione".

