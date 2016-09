Industria 4.0: Rocca, manifattura vitale per Paese, questa è ultima chiamata

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 21 set. (AdnKronos) - "Siamo convinti che Milano abbia le caratteristiche per competere con gli altri grandi motori d'Europa e del mondo" Così il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca a seguito della presentazione del piano nazionale Industria 4.0. "Una visione di sviluppo - spiega Rocca - che abbiamo definito 'Milano Città Steam', con delle traiettorie d'innovazione sulle quali lavorare nei prossimi anni per fare di Milano la città globale che vogliamo". Per il presidente di Assolombarda bisogna intensificare l'impegno sull'industria 4.0. "Questa è l’ultima chiamata per il manifatturiero - continua Rocca - che è vitale per il nostro Paese, per la società e per l’export. Bisogna rafforzare l’eccellenza lombarda delle scienze della vita, investire nella green economy e favorire l’industria creativa e culturale. Realizzare la Milano del futuro è possibile ma per farlo dobbiamo lavorare insieme attraverso una partnership pubblico-privata, che ci consenta di oltrepassare la burocrazia e raggiungere risultati. La parola d’ordine dei prossimi anni deve essere: esecuzione".

Adnkronos