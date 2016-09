Industria 4.0: rettore Uninpd, noi tra competence center, vittoria di squadra

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Padova, 21 set. (AdnKronos) - "Essere inseriti fra i competence center è un grande successo di squadra per il Veneto, i suoi Atenei e il tessuto produttivo – commenta Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova -. Sono molto felice che il progetto che vede l’Università di Padova come capofila sia stato accettato. In questo modo viene riconosciuto il valore della ricerca di base, del polo di ingegneria e in generale di tutti gli ambiti del nostro Ateneo. Un risultato che per il Veneto deve servire anche da esempio: correre uniti, parlare con una voce unanime, aiuta ad ottenere i giusti riconoscimenti che la nostra terra merita". "Ed è proprio questo che vorrei sottolineare: è una sfida vinta dal territorio. Dal mondo accademico veneto, con i quattro atenei che hanno saputo far valere il proprio peso. Dall’ecosistema industriale, che ha sottolineato e dimostrato con forza il forte legame fra ricerca e produzione. Una contaminazione, quella fra Università e impresa, sulla quale l’Ateneo di Padova punta molto. Il riconoscimento arrivato dal Governo va in questa direzione e ci spinge a continuare sulla strada già intrapresa".

