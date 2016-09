Industria 4.0: Cisl, finalmente si parla di investimenti per ripresa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Incontro di oggi al Mise positivo: finalmente si parla di investimenti e di un progetto di industria per il Paese che è quello che da tempo la Cisl chiede e che appare decisivo per dare forza alla crescita ed alla ripresa del lavoro". Ad affermarlo è il segretario confederale della Cisl, Giuseppe Farina al termine della cabina di regia che si e' tenuta questa mattina al Mise su Industria 4.0. "È condivisibile -aggiunge- il metodo di ascolto scelto e le traiettorie di investimento indicate nel progetto a sostegno dell’innovazione tecnologica e digitale delle imprese, della ricerca, dello sviluppo e diffusione delle competenze e delle infrastrutture della banda larga. Non partiamo da zero ma dobbiamo essere consapevoli che siamo in ritardo! Altri paesi nostri concorrenti nella competizione industriale sono più avanti nell’innovazione digitale".

Adnkronos