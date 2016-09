Industria 4.0: Breda (Fiom), al centro ci sia redistribuzione lavoro

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - "La positiva attenzione sul piano industria 4.0 oltre ai necessari investimenti utili per stare al passo con l'evoluzione produttiva, deve porsi la domanda e dare delle risposte sul come ridistribuire il lavoro che c'è, visto che l'evoluzione tecnologica e digitale, per le sue caratteristiche, ha effetti distruttivi dell'occupazione". Ad affermarlo in una nota è Augustin Breda, dirigente nazionale della Cgil e componente della direzione nazionale della Fiom.Così come, aggiunge il sindacalista, "è necessario fissare nuove entità, quale la personalità elettronica, sulle quali regolare e costruire anche un pezzo della fiscalità generale. Stante la profondità dei cambiamenti c'è da auspicarsi altrettanta attenzione a tutti gli aspetti che tali cambiamenti portano, compreso un equilibrio nella redistribuzione della ricchezza e dell'accesso ai mutamenti stessi".

