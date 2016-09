Industria 4.0: Basso (Pd), ottima partenza piano e cabina regia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - "È partito così nel migliore dei modi il Piano Nazionale Industria 4.0 illustrato oggi presso la sede del Mise, in occasione dell'insediamento della Cabina di Regia". Lo dice il deputato Pd, Lorenzo Basso, relatore dell'Indagine Conoscitiva su "Industria 4.0" promossa dalla Camera dei Deputati. "Il Governo -sottolinea in una nota- ha recepito integralmente le richieste della nostra indagine su Industria 4.0 e ha realizzato un Piano di azioni coerenti con la strategia proposta dal documento conclusivo approvato dal Parlamento solo pochi mesi fa", aggiunge Basso che oggi ha partecipato ai lavori della Cabina di Regia. "A partire dalla cabina di regia che si è insediata oggi fino al coinvolgimento di università, centro di ricerca, imprese e rappresentanze sociali per passare al superammortamento e alle azioni per la formazione di competenze, il Piano proposto dal governo viene incontro alle proposte emerse dal lungo lavoro di indagine e confronto con la società italiana che abbiamo realizzato in X commissione Attività Produttive". Ora, conclude, "è necessario trasformare queste proposte in norme e coperture finanziarie affinché siano il cuore della prossima legge di stabilità".

