Industria 4.0: Baretta, per il Veneto risultato importante

Venezia, 21 set. (AdnKronos) - "Ci sono tutte le condizioni perchè le Università venete, riunite insieme nel Competence Center, siano protagoniste, come è giusto, del progetto 4.0 che il Governo sta avviando. Si tratta per la nostra Regione di un risultato importante che premia la competenza e la professionalità dei nostri Istituti, il sostegno delle imprese, ma anche, e non poco, la presa di posizione politica che abbiamo sostenuto, senza le polemiche inutili e le divisioni sbagliate che abbiamo visto in questi giorni e che il nostro territorio non si puó permettere". Così il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta sul piano Industria 4.0 presentato oggi a Milano.

Adnkronos