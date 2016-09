Giustizia: parte da Palermo proposta di riforma processo tributario

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 21 set. (AdnKronos) - Una giurisdizione tributaria più equa ed equiparabile a quella ordinaria, amministrativa e contabile. Una competenza speciale per assicurare un processo più celere ai contribuenti e una maggiore par condicio in tutto il settore. Parte da Palermo la proposta di riforma del processo tributario. Le linee guida saranno approvate durante il IV Congresso ordinario dell'Unione nazionale delle Camere degli avvocati tributaristi (Uncat), in programma il 23 e il 24 settembre allo Steri, a Palermo."Il nostro intento - spiega il professor Angelo Cuva, vice presidente Uncat e responsabile del comitato organizzatore - è quello di creare, durante il congresso, un confronto tra tutti i principali attori dell'ordinamento tributario sull’esigenza di un maggiore rispetto dei principi costituzionali. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire un'equa imposizione e per porre l'accento sull'importanza del rafforzamento della compliance e dell’abbassamento dei suoi costi".

Adnkronos