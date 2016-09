Giustizia: M5S, regali a mafie e corrotti nel ddl in discussione (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Ma non c'è due senza tre - va avanti il grillino - Infatti c'è un altro regalo alle mafie con la sostanziale abolizione del cosiddetto circuito penitenziario, significa che fino ad oggi i mafiosi nelle carceri sono stati tenuti per quanto possibile separati dalla criminalità comune, mentre le norme che la maggioranza Renzi-Alfano vuole approvare, abolisce questo circuito. Secondo i magistrati la scelta del governo "rappresenta una regressione nell'azione di contrasto alla criminalità di tipo mafioso e terroristico aprendo alla criminalità organizzata spazi di controllo e di influenza all'interno degli istituti di pena"."Immancabile un ulteriore regalo ai corrotti con norme processuali che sempre secondo l' associazione dei magistrati 'sarebbero gravemente disfunzionali e foriere di ulteriori contenziosi in particolare con la previsione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale entro tre mesi dal decorso del termine delle indagini preliminari, proposta che apre la strada ad ulteriori atti dovuti facendo sì che il mero decorso del tempo divenga un moltiplicatore di adempimenti e pretesto di azioni disciplinari", conclude Giarrusso.

