Giustizia: M5S, regali a mafie e corrotti nel ddl in discussione

Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Con il disegno legge in discussione oggi in Senato la maggioranza Renzi-Alfano intende fare ulteriori regali alla criminalità organizzata politica e mafiosa. In particolare si vogliono impedire le intercettazioni informatiche (chat, social su pc etc). Non potrà più essere utilizzato questo sistema per scovare trame criminali sia in caso di corruzione, reati contro la pubblica amministrazione, ma anche reati gravissimi come l'associazione a delinquere ed il traffico internazionale di droga. Tutto questo è stato inserito grazie ad un emendamento dei relatori alla legge". Lo denuncia Mario Giarrusso, senatore del Movimento 5 Stelle membro delle commissioni Giustizia e antimafia."Ma non è finita qui. Sono presenti altri regali al crimine - continua Giarrusso - Quello più grave riguarda la criminalità organizzata mafiosa che al momento non può usufruire dei benefici della legge Gozzini (sconto delle pena al decorrere degli anni) e che invece con le norme in discussione verrebbe applicato a tutti i mafiosi ad eccezione a quelli condannati all'ergastolo".

