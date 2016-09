Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - Al Senato è mancato per tre volte il numero legale: in apertura di seduta, nel voto sul processo verbale, e poi successivamente alle 9.55 e alle 10.15 quando la riunione era stata aggiornata. Ora i senatori sono nuovamente convocati per le 10.35. All'ordine del giorno dell'Aula la riforma del processo penale, che interviene, tra l'altro, sui temi scottanti della prescrizione e delle intercettazioni.

Adnkronos