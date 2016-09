Fs: offerta 2X1 per clienti in visita a mostra Ai Weiwei a Firenze

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - Fs Italiane sostiene la prima grande mostra italiana dedicata all’artista cinese Ai Weiwei in programma a Palazzo Strozzi di Firenze dal 23 settembre 2016 al 22 gennaio 2017. La società di trasporto del gruppo Fs, Trenitalia, sarà infatti vettore ufficiale dell’evento e ai suoi clienti sarà riservato l’ingresso alla mostra con l’offerta 2x1. La promozione, si legge in una nota, sarà valida per tutti i possessori di biglietto delle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca) in formato digitale o cartaceo con destinazione Firenze o per chi è in possesso della CartaFreccia. La promozione 2x1 sarà concessa anche ai clienti Trenitalia del trasporto regionale previa esibizione dell’abbonamento in biglietteria. Sarà possibile usufruire dell’offerta una sola volta e la data di emissione del biglietto dovrà essere antecedente al massimo di 5 giorni dalla data prescelta per visitare la mostra. Con il sostegno all’evento, il gruppo Fs Italiane conferma "il suo impegno a favore del mondo della cultura al fianco di grandi istituzioni come la Biennale di Venezia, la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, le Scuderie del Quirinale e il Palazzo delle Esposizioni di Roma, la Fondazione Brescia Musei".

Adnkronos