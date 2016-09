Fs: accordo collaborazione con Ferrovie Argentine (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - A tal proposito, già nel maggio scorso Italferr firmò un primo contratto per il Progetto Sarmiento, considerato strategico per la viabilità della capitale, con il raggruppamento internazionale di imprese costituito dall’argentina Lecsa, l’italiana Ghella e la brasiliana Odebrecht, denominato UTE CNS (Union Temporal de Empresas Consorcio Nuevo Sarmineto).Va ricordato che il governo argentino è promotore di un piano di sviluppo nazionale che include, per il triennio 2016-2019, investimenti pari a 33 miliardi dollari, di cui 10,3 destinati a ferrovie urbane e 2,6 per il settore ferroviario delle merci. Nell’ambito del programma di investimenti, il governo argentino ha lanciato il 'Plan Belgrano', che prevede 16,3 miliardi di dollari per le priorità infrastrutturali, di cui 5,5 miliardi per il rinnovamento di 3.800 km di linee ferroviarie.

Adnkronos