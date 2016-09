Fs: accordo collaborazione con Ferrovie Argentine

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - Accordo di collaborazione tra Ferrovie dello Stato Italiane e Ferrovie argentine. L’intesa, firmata oggi a Berlino in occasione di Innotrans dall’ad di Fs, Renato Mazzoncini, e dal presidente delle Ferrovie argentine, Guillermo Fiad, riguarderà principalmente l’attuazione di progetti ferroviari di cooperazione, l’esecuzione di servizi di consulenza, l’implementazione di attività di formazione e la certificazione di componenti ferroviari. Di particolare interesse per il gruppo Fs Italiane lo sviluppo infrastrutturale della rete ferroviaria argentina, l’affiancamento alle Ferrovie argentine nel processo di riorganizzazione in corso, in un’ottica di efficienza e redditività del business, il supporto al Programma Rer (Red de Expresos Regionales), per la creazione di una rete interoperabile di collegamenti ferroviari nell’area metropolitana di Buenos Aires, e il contributo alla realizzazione di un corridoio bi-oceanico che permetterebbe di collegare la rete ferroviaria argentina a quella cilena. L’intesa potrà inoltre favorire l’estensione dell’attuale collaborazione di Italferr (gruppo Fs Italiane) in Argentina in merito al Progetto Sarmiento, l’interramento di 36 km di linea, di cui 16 in galleria, nell’area metropolitana di Buenos Aires.

