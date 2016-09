Eni: incontra in Liguria rappresentanti regionali consumatori

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - Prosegue con la tappa in Liguria, presso gli uffici aziendali di Genova in Piazza della Vittoria n.1, il tour che vede impegnata Eni in una serie di incontri in quattordici regioni con i rappresentanti locali delle Associazioni dei Consumatori. Dopo l’Abruzzo, le Marche, il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Campania, si legge in una nota, Eni si è recata sul territorio ligure con l’obiettivo di comunicare e dialogare nell’ambito di un rapporto sempre più costruttivo finalizzato ad accrescere ulteriormente il livello dei servizi erogati e rispondere sempre al meglio alle esigenze dei clienti. Inoltre, la nuova modalità di collegamento in videoconferenza ha esteso l’opportunità di partecipare da remoto ai lavori anche a quei rappresentanti regionali che altrimenti, per motivi logistici, non sarebbero potuti intervenire.L’incontro di Genova si è focalizzato su diversi temi di interesse delle parti nell’ambito dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas, come la lettura della nuova bolletta 2.0 e la descrizione delle voci che la compongono, la gestione delle attività per il recupero del credito e le attività messe in campo dalla Società per indirizzare e controllare i propri partner commerciali impegnati in attività di vendita sul territorio.

