Crisi: Gino Strada, 15 mln di italiani non riescono più a curarsi

Palermo, 21 set. (AdnKronos) - ''Ormai sono 15 milioni gli italiani che non riescono più a curarsi come dovrebbero perché non possono permetterselo: questo è un dramma sociale molto pesante, cui stiamo facendo fronte aprendo poliambulatori, cliniche e cliniche mobili''. A dirlo è Gino Strada, fondatore di Emergency, parlando del dramma che riguarda gli italiani che sperimentano per la prima volta, nell'ultimo decennio, la povertà. Strada è presente al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo (Trapani), dove stasera sarà intervistato sul palco in piazza Santuario dal giornalista Gianluigi Nuzzi.

