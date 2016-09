Confindustria Padova Servizi Innovativi, conoscenza e qualità per competere

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Padova, 21 set. (Labitalia) - "Nella nuova economia connessa e globalizzata, si competerà con la propria capacità di conoscenza, innovazione e qualità. Serve allora un cambio culturale, per ripensare anche l’organizzazione del lavoro in modo da accrescere il benessere di chi lavora nelle imprese e liberare nuove energie dalle persone". Lo dichiara a Labitalia Ruggero Targhetta, presidente di Confindustria Padova Servizi Innovativi e Tecnologici, in vista del Regional Randstad Award, che domani sarà assegnato alle aziende del Nord-Est ritenute più attrattive dai potenziali dipendenti. "Il Randstad Award alle aziende più attrattive del territorio - sottolinea - accende i riflettori sulle realtà che già hanno intrapreso questo percorso. È un nuovo approccio che, grazie alle nuove tecnologie, risponde alle necessità di efficienza e produttività delle aziende e può valorizzare al meglio il potenziale delle persone. Penso allo smart working e alla possibilità di superare i vincoli legati a luogo e orario, lasciando maggiore autonomia a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati"."Una sfida che sempre più si sposta dai servizi al manifatturiero e può trovare spazio nei nuovi contratti aziendali. Una prospettiva che da Padova e dal Veneto rilanciamo con convinzione a imprese e parti sociali, nella convinzione che un’organizzazione del lavoro flessibile, volta alla conciliazione di vita professionale e vita privata, favorisca davvero la competitività delle imprese del territorio", conclude.

Adnkronos