Camera: Question time con Poletti, Padoan, Costa, Orlando, Giannini, Delrio (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - La ministra dell’Istruzione, Stefania Giannini, risponderà ad interrogazioni sulle iniziative volte a consentire anche agli insegnanti di religione di svolgere il ruolo di vicari del dirigente scolastico; sugli interventi di adeguamento sismico al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici; sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici di Messina ed in generale del Paese; sulle misure a favore del sistema scolastico italiano. Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, risponderà ad una interrogazione sugli interventi per ridurre gli effetti sul comparto portuale e logistico derivanti dalla crisi della società sudcoreana Hanjin shipping, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

Adnkronos