Camera: Question time con Poletti, Padoan, Costa, Orlando, Giannini, Delrio

Roma, 21 set. (AdnKronos) - Si svolgerà oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio. Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, risponderà ad una interrogazione sul fenomeno delle morti e degli infortuni sul lavoro. Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, risponderà ad interrogazioni sulla normativa in materia di accesso agli indennizzi automatici, nell’ambito della procedura per tutelare i possessori di obbligazioni subordinate che hanno subito una svalutazione dei loro titoli; sull’asserito ruolo del ministro dell’Economia nel cambio del vertice di Monte dei Paschi di Siena.Il ministro degli Affari regionali, Enrico Costa, risponderà ad una interrogazione in merito a notizie di stampa relative ad un taglio di 1,5 miliardi di euro del fondo sanitario nazionale. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, risponderà ad una interrogazione sulle procedure volte a coprire i vuoti di organico esistenti nelle diverse sedi giudiziarie.

