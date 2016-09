Brexit: Enria, Eba a Milano? Mi piacerebbe ma non sembra facile

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 21 set. (AdnKronos) - La sede dell'Eba a Milano, dopo la Brexit, "mi farebbe piacere, ma mi sembra di capire che non sarà facile e non sarà presto, in ogni caso, che si prenderà una decisione. Quindi aspettiamo". Lo sottolinea Andrea Enria, presidente dell'Eba, l'autorità bancaria europea, a margine di un convegno a Milano. "Noi chiediamo come autorità - aggiunge - che si prenda una decisione il più presto possibile, magari con tempi più lunghi di implementazione. La sede dell'autorità è scritta nella regolamentazione fondativa quindi bisognerà modificare la legislazione e, dunque, spetterà al Parlamento europe e al consiglio europeo" agire.

Adnkronos