Alzheimer: da Regione Veneto 1,15 mln per i centri sollievo (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Il progetto per l’Alzheimer previsto dall’attuale piano socio sanitario – ricorda l’assessore – conta una rete di 42 Centri per il decadimento cognitivo e si avvale della rete dei Centri Sollievo, sorti nel territorio dalla collaborazione tra Comuni, Ulss e associazioni di volontariato, per offrire servizi di sostegno ai pazienti e alle loro famiglie. Il significato della Giornata mondiale per l’Alzheimer promossa dall’Oms è stimolare l’intera comunità verso una delle maggiori sfide poste dall’invecchiamento e richiamare l’attenzione sulle esperienze possibili di condivisione, aiuto e assistenza per affrontare le patologie complessa del decadimento del pensiero e della memoria che portano all’isolamento e all’esclusione sociale. Un significato che la Regione del Veneto attualizza destinando a questa linea assistenziale specifiche risorse nel quadro integrato della programmazione regionale”. Oggi, alle 18, l’assessore regionale conclude a Montebelluna il convegno promosso nell’auditorium della biblioteca (ore 14.30) dalle tre Ulss trevigiane, dalle conferenze dei sindaci e dal centro servizi per il Volontariato della Marca, in occasione della 23a Giornata mondiale sull’Alzheimer, per mettere a confronto esperienze e prospettive dei Centri Sollievo del territorio.

