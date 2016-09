Alzheimer: da Regione Veneto 1,15 mln per i centri sollievo (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - Quello dei Centri Sollievo è un servizio innovativo, che ha preso le mosse dalla prima esperienza nata nei primi anni 2000 a Riese Pio X, ed è diventata rete organizzata nelle Ulss 7, 8 e 9 della Marca. Attualmente i 106 Centri Sollievo attivi in Veneto impiegano quasi 1200 volontari e assistono poco meno di un migliaio di persone con decadimento cognitivo. “Ora l’obiettivo è estendere con maggiore capillarità a tutte le Ulss del Veneto la rete dei Centri Sollievo – evidenzia l’assessore – valorizzando l’esperienza dell’Ulss 8 di Asolo, alla quale abbiamo affidato il ruolo di formare gli operatori e i volontari del Veneto impegnati in questa forma specifica di assistenza. Inoltre, su indicazione anche del tavolo regionale istituito per condividere le buone prassi nell’assistenza, stiamo lavorando per definire, in raccordo con le altre Ulss e le strutture regionali, protocolli operativi per uniformare sul territorio regionale la presa in carico degli assistiti”.Le patologie legate all’invecchiamento cerebrale sono in continuo aumento. E la malattia di Alzheimer risulta essere quella più diffusa tra le forme di demenza, con oltre un milione e 240 mila malati in Italia, di cui oltre 110 mila in Veneto (dati 2015).

Adnkronos