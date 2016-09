Alzheimer: da Regione Veneto 1,15 mln per i centri sollievo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 21 set. (AdnKronos) - In concomitanza con la Giornata mondiale sull’Alzheimer, la Giunta regionale del Veneto – su proposta dell’assessore al Sociale Manuela Lanzarin - ha approvato il rifinanziamento del progetto “Sollievo”: con 1 milione e 150mila euro il Veneto dà continuità alla rete dei 106 Centri Sollievo attivi nel territorio regionale, estendendo a tutte le Ulss l’esperienza nata nel Trevigiano nel 2003. “La popolazione invecchia e aumentano i casi di decadimento cognitivo: problemi che non possono essere affrontati con l’unica strategia dell’istituzionalizzazione, ma richiedono servizi territoriali e un approccio di tipo sociale per non lasciare soli malati e famiglie– afferma l’assessore Lanzarin - Nei casi di Alzheimer e di decadimento cognitivo le famiglie faticano a reggere i carichi assistenziali e hanno bisogno di essere affiancate da operatori preparati e da strutture che offrano aiuto e possibilità di ‘sollievo’ nel difficile percorso della malattia. Questo intervento è esempio di rafforzamento dell’integrazione socio-sanitaria”.I Centri Sollievi attivi in Veneto integrano la rete dei servizi domiciliari e offrono agli assistititi e ai loro familiari attività di stimolazione cognitiva e di socializzazione, soggiorni e attività formative, esperienze di solidarietà e di auto-aiuto tra familiari. Un approccio coerente con il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 che pone l’obiettivo di favorire la permanenza della persona anziana al proprio domicilio.

