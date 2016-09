Venezia: controlli dei carabinieri all'ex Ospedale al Mare, 15 persone denunciate

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 20 set. (AdnKronos) - Ieri, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Stazione Lido hanno eseguito un servizio mirato di controllo del territorio all’interno dei locali ormai abbandonati dell’ex Ospedale a Mare, ora di proprietà della cassa depositi e prestiti.La verifica ha consentito di sorprendere all’interno, accampati alla meno peggio, in tutto quindici persone, di varie nazionalità che venivano successivamente condotti presso gli uffici della Caserma di San Zaccaria per l’identificazione e la sottoposizione al foto-segnalamento. All’esito dei controlli, protrattasi nel pomeriggio di ieri, tutti e quindici venivano deferiti in stato di libertà per il reato di invasione di terreni o edifici, inoltre uno di loro veniva anche segnalato alla locale Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente in quanto trovato in possesso di un grammo di Marjuana.

Adnkronos