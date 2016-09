Treviso: Gdf scopre mille dichiarazioni dei redditi 'infedeli' (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - Gli indagati, tutti cittadini stranieri residenti sull’intero territorio nazionale, con la compiacenza del responsabile del Caf, ricorrevano a diversi artifici per perseguire il disegno fraudolento volto al conseguimento di rimborsi Irpef non dovuti: nel modello 730 dichiaravano crediti d’imposta inesistenti, oppure la presenza di altri familiari a carico residenti all’estero e privi di codice fiscale, o ancora detrazioni per figli non esistenti in affidamento preadottivo, anche disabili. Alla luce della gravità dei fatti, della continuità con cui gli illeciti sono stati realizzati con pervicacia e modalità professionali, l’Autorità Giudiziaria ha disposto a carico del consulente fiscale, vera "mente" ed "istigatore" delle condotte delittuose, il sequestro preventivo d’urgenza dell’immobile sede del Centro Direzionale utilizzato dall'indagato per l'esercizio dell'attività.L’operazione delle Fiamme Gialle trevigiane, denominata “Easy Credit”, ha posto fine ad una truffa che altrimenti sarebbe stata perpetrata a tempo indeterminato, con intuibile rilevante pregiudizio per le casse erariali. Il servizio è una conferma dell’impegno del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso a contrasto di frodi e condotte illecite che ledono le condizioni di legalità ed equità sulle quali si deve fondare il patto tra Stato e cittadini.

Adnkronos