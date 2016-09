Treviso: Gdf scopre mille dichiarazioni dei redditi 'infedeli'

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Treviso, 20 set. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza di Treviso ha segnalato sessantasei persone all’Autorità Giudiziaria per indebite percezioni di erogazioni a danno dello Stato. L’attività sviluppata a contrasto degli illeciti nel settore della spesa pubblica ha portato ad individuare quasi mille dichiarazioni dei redditi infedeli, presentate o già compilate e in attesa di essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, finalizzate a beneficiare di crediti d’imposta non spettanti.Il deus ex machina della truffa, responsabile di un Centro di Assistenza Fiscale nel bolognese, in cambio di compensi, ha agevolato le pratiche di numerosi clienti, consentendo loro di percepire indebiti crediti IRPEF, liquidati in oltre due milioni di euro, attraverso l’aggiramento per anni (dal 2012) del sistema informatico di “controllo automatizzato” delle dichiarazioni dei redditi.L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna e condotta dal Gruppo di Treviso, attraverso perquisizioni locali, esame della documentazione fiscale e amministrativo-contabile, raccolta di testimonianze, ha permesso di disvelare l’intero meccanismo di frode e di ottenere anche l’annullamento di oltre trecento modelli 730/2016, da poco presentati con l’indicazione di quasi un milione di euro di crediti Irpef non spettanti, che così non saranno liquidati.

