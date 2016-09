Terremoto: gli Hard Rock Cafe lanciano l'Amatriciana Burger (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Inoltre, sempre nelle sedi Hard Rock Cafe di Roma, Firenze e Venezia, il ricavato della vendita delle pin (spillette) “Hard Rock Heals Foundation” verrà completamente devoluto alla Croce Rossa Italiana. Da oltre un anno Hard Rock International, infatti, ha dato vita alla Hard Rock Heals Foundation, una fondazione non profit internazionale, nata per far convogliare tutti gli sforzi di attività di charity e raccolta fondi degli Hard Rock Cafe nel mondo in modo da contribuire al sostegno di organizzazioni internazionali che si adoperano per sostenere persone in difficoltà grazie anche all’utilizzo della musica e della musicoterapia. Genericamente le pin Heal Foundation vengono vedute per sostenere queste Ong internazionali ma in questo mese i fondi raccolti saranno tutti devoluti alla Croce Rossa Italiana.

Adnkronos