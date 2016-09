Terremoto: gli Hard Rock Cafe lanciano l'Amatriciana Burger

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 20 set. (AdnKronos) - Anche Hard Rock Cafe si unisce al clima generale di solidarietà che si sta propagando in questo periodo a favore della popolazione colpita dal terremoto in centro Italia. Il brand internazionale che conta 3 sedi in Italia a Roma, Firenze e Venezia, attiva una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana. Lo fa nel linguaggio che gli è proprio, ovvero con il linguaggio del buon food che trae ispirazione dalle tradizioni e dalle più gustose usanze americane. Dal oggi arriva sulle tavole degli Hard Rock Cafe italiani Amatriciana Burger una nuova interpretazione americana della famosissima ricetta del Centro Italia come omaggio alla tradizione culinaria italiana e con un messaggio di solidarietà. Per ogni burger venduto, infatti, Hard Rock Cafe devolverà 2 euro alla Croce Rossa Italiana al fine di dare un contributo concreto alle attività che vengono svolte a sostegno delle popolazioni del Centro Italia in questo periodo che non smette di essere difficile.

Adnkronos