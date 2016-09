Sopaf: per Saltarelli slitta a 6 ottobre sentenza processo Milano

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 20 set. (AdnKronos) - Slitta al 6 ottobre la sentenza nel processo milanese a carico di Paolo Saltarelli, ex presidente della Cassa di previdenza dei ragionieri, imputato per corruzione e dichiarazione infedele dei redditi in uno dei filoni di inchiesta sul dissesto di Sopaf e su alcune presunte truffe a enti previdenziali. La sentenza era prevista per oggi ma la procura, per verificare se alcuni documenti citati dalla difesa in una memoria siano gia' agli atti del processo, ha chiesto ai giudici della quarta sezione penale del tribunale di Milano di far slittare le eventuali repliche e la camera di consiglio. Richiesta accolta dal Tribunale. Il 26 aprile scorso, al termine della requisitoria, il pm Gaetano Ruta aveva chiesto per Saltarelli una condanna a 6 anni di reclusione, sulla base dell'accusa che l'allora presidente della Cassa dei ragionieri avrebbe ricevuto una tangente di poco inferiore al milione di euro per aver favorito alcune operazioni con societa' del gruppo Sopaf che hanno portato la Cassa dei ragionieri a subire una truffa da 52 milioni di euro.

Adnkronos