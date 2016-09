Sicilia: Raciti (Pd), rimpasto non è all'ordine del giorno

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "Il rimpasto non era all'ordine del giorno del vertice di maggioranza di oggi né sarà all'ordine del giorno in futuro". Il segretario regionale del Pd siciliano Fausto Raciti mette la parola fine all'ipotesi di rimpasto del Governo Crocetta, sollevato nei giorni scorsi da pezzi della maggioranza, a partire dal Pdr di Salvatore Cardinale. Parlando poi del vertice di oggi e del piano ospedaliero, Raciti ha spiegato: "Sono contento del percorso che abbiamo delineato come partito giorni fa, perché lo ritrovo nell'esito della riunione di oggi". "C'è un lavoro importante da fare in una materia di primissimo piano, perché parliamo di un servizio di welfare di una regione - dice Raciti - Ritengo un fatto positivo che oggi la coalizione, al di là del pronostici, abbia discusso, seppure in maniera a volte molto diretta, con senso di una prospettiva comune davanti a noi".

