Sicilia: Crocetta agli alleati, non è il momento di fibrillazioni e scontri

Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "Questo non mi pare il momento di creare fibrillazioni all'interno della maggioranza, che non hanno alcun senso. Nell'opinione pubblica c'è la coscienza di una ripresa e non mi pare davvero l'occasione di uno scontro". Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, parlando del vertice di maggioranza che si terrà tra poco a Palazzo d'Orleans. "Usare la parola vertice è sbagliato - spiega Crocetta - l'importante è discutere del piano della rete ospedaliera che ancora non è stato approvato, sono ipotesi tecniche e c'è la necessità di rivedere da un lato le indicazioni che arrivano dai territori e dall'altro le indicazioni da Roma"."Il piano ospedaliero deve contemplare le esigenze del territorio tenendo conto delle richieste di Roma", ribadisce. "Oggi abbiamo una situazione che non mi sembra sufficientemente modulata con l'ipotesi degli ospedali riuniti e su questo dobbiamo lavorare", dice Crocetta. "Su tutto incombe la vicenda dei concorsi - aggiunge - è chiaro che i concorsi non possono essere bloccati. Penso che oggi riusciremo a fare un buon lavoro". Ma aggiunge anche che "è chiaro che questa vicenda deve necessariamente produrre un confronto con la commissione sanità dell'Ars".E sulle fibrillazioni all'interno della maggioranza dice: "Mi preoccupa il fatto che noi riusciamo a farci male da soli, dopo avere incassato risultati importantissimi come il Patto per il Sud, lo sblocco dei fondi Fas - spiega - noi ci troviamo di fronte a discussioni sul politichese che a mio avviso sono incomprensibili ai cittadini". "Oggi, a meno che qualcuno non voglia litigare, riusciremo a trovare una soluzione - dice Crocetta - E ribadisco ancora una volta che assolutamente non si parlerà di rimpasto". "C'è una esigenza del Pdr di avere più visibilità rispetto al peso parlamentare che ha - dice - e io rispetto a questo ho sempre detto che si potesse discutere, non mi pare che su questo faremo le barricate".

