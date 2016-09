Salute: single non è meno felice, più chance soddisfazione degli sposati

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos Salute) - Essere single non significa, necessariamente, essere meno felici delle persone che hanno relazioni stabili. Anzi. Le possibilità di essere soddisfatti, se si ha una vita sociale ricca, sono maggiori rispetto a chi è sposato, secondo uno studio presentato a un incontro dell’American Psychological Association dai ricercatori dell'Università californiana Santa Barbara, che hanno analizzato 814 studi sulla vita di coppia. Il primo elemento che gioca a favore è il fatto che oggi, in Occidente, essere soli è spesso una scelta più che un caso. E sempre più spesso si diviene single dopo un divorzio o una separazione. Le persone che vivono sole, in genere, apprezzano di più la loro vita professionale e hanno relazioni migliori con familiari, amici, vicini e colleghi. Inoltre, possono contare su una maggiore autonomia. Tutto questo rende i single più capaci di gestire le emozioni negative come lo stress e l'ansia e, quindi, favorisce lo sviluppo personale.

