Salone Libro: Motta e Gorgani, Milano ce l'ha messa tutta ma tavolo si è rotto

Milano, 20 set. (AdnKronos) - "Ce l'abbiamo messa veramente tutta per trovare un accordo in linea con quanto ci aveva chiesto il Ministro. Non ci siamo riusciti e non per colpa nostra". E' questo il primo commento di Federico Motta e Renata Gorgani, in rappresentanza di Aie e La Fabbrica del Libro, al termine del vertice tenutosi oggi al Mibact sulla possibile unificazione delle manifestazioni di Milano e Torino."Abbiamo costruito un progetto a misura di lettore che potesse dare un senso all’esperienza di Milano e Torino insieme, abbiamo assicurato totale supporto e piena disponibilità. Abbiamo ragionato su una macro area e su eventi di pari livello e dignità ma con format diversi. Non siamo riusciti a trovare l’accordo sperato ma siamo disponibili al confronto e a valutare ulteriori progetti con Torino", spiegano ancora."Prendiamo atto della rottura del tavolo ma non siamo noi che abbiamo rotto, deve essere chiaro a tutti - concludono - Andiamo avanti da soli: presenteremo la nostra manifestazione, primo tassello del Progetto Promozione del Libro, il 5 ottobre a Milano".

