Ryanair: lancia da Verona nuove rotte per Cagliari e Madrid

Roma, 20 set. (AdnKronos) - Ryanair lancia nuove rotte da Verona. La compagnia low cost irlandese ha presentato oggi l'operativo invernale 2016/2017 della città veneta che prevede due nuove rotte per Cagliari, con 4 voli settimanali, e Madrid, con 2 voli settimanali, che faranno volare 400.000 clienti, e che permetteranno la creazione di 300 posti di lavoro. L'operativo invernale 2016/2017 di Verona di Ryanair vedrà piú frequenze, tariffe più basse grazie alla riduzione dei costi del carburante da parte della compagnia aerea, una migliorata esperienza per il cliente conseguente alle implementazioni del programma “Always Getting Better” di Ryanair. “Siamo lieti di lanciare l'operativo invernale 2016/2017 di Verona che prevede 2 nuove rotte per Cagliari e Madrid che faranno viaggiare 400.000 passeggeri all'anno e creeranno l’opportunità per 300 posti di lavoro", ha affermato John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair. "Per celebrare il lancio delle nuove rotte invitiamo i clienti a prenotare subito il prossimo viaggio verso le due nuove destinazioni direttamente sul sito www.ryanair.com per aggiudicarsi la speciale tariffa a partire da 14,99 euro disponibile fino alla mezzanotte di oggi martedì 20 settembre, per viaggi da dicembre 2016 a marzo 2017”.

