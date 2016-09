Roma: Toninelli, si poteva fare meglio ma tempo al tempo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - "A Roma la giunta c'è per i nove decimi, è fasullo affermare che a Roma non c'è la giunta. Potevamo fare meglio? può darsi. Tempo al tempo, ci rivediamo tra 6 mesi e vedremo quanto sarà più bella e colorata Roma". Lo ha detto Danilo Toninelli (M5S) a Otto e mezzo."A Roma -ha aggiunto- abbiamo vinto le elezioni con il 67 per cento dicendo che non avremmo fatto le Olimpiadi, e ora torniamo indietro? Non se ne parla, non abbiamo i 10 miliardi che servono per fare le Olimpiadi".

Adnkronos