Referendum: Baldelli (FI), cittadini potranno bocciare ‘pacco renziano’

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - “La Corte Costituzionale ha rinviato il proprio pronunciamento sull'Italicum. Vorrà dire che, nella data che prima o poi il governo si degnerà di fissare per il referendum, saranno i cittadini a pronunciarsi. Per quanto il Pd si affanni a sostenere la tesi che sul piano tecnico siano temi diversi, resta il fatto che, sul piano politico, la consultazione popolare sarà un'ottima occasione per bocciare in un colpo solo l'intero 'pacco renziano'". Lo scrive Simone Baldelli, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, sulla sua pagina Facebook.Per Baldelli il 'pacco renziano' "contiene sia una riforma costituzionale pasticciata e dannosa, sia una legge elettorale che sembra non piacere più a nessuno, a partire dallo stesso Renzi, che, però, meno di un anno e mezzo fa, proprio sull'approvazione dell'Italicum, ebbe la pessima idea di mettere la fiducia in Parlamento.”

Adnkronos