Quirinale: Mattarella consegna Premi per innovazione

Roma, 20 set. (AdnKronos) - Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna del Premio nazionale per l'innovazione "Premio dei Premi" istituito nell'ambito della Giornata nazionale per l'innovazione. Dopo gli interventi del Presidente della Cotec, Luigi Nicolais, e del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, il Capo dello Stato ha consegnato i Premi nazionali per l'innovazione. In precedenza è stato consegnato al Presidente Mattarella il Rapporto 2016 Cotec-CheBanca! sulla cultura dell'innovazione. Erano presenti il ministro della Semplificazione e della Pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti ed esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale del Paese.

