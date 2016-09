Pmi: accordo collaborazione Ice-Aifi per crescita all'estero (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - La collaborazione fra Ice e Aifi nasce proprio dalla necessità di poter dar seguito a questo tipo di richieste che necessitano di competenze finanziarie specializzate nel settore del private equity e del venture capital. Aifi, infatti, sviluppa, coordina e rappresenta, in sede istituzionale, i soggetti attivi sul mercato italiano in questi settori oltre che nel private debt e conta inoltre tra i propri associati, in qualità di aderenti, associazioni, enti, istituti di ricerca, studi professionali, società di revisione e consulenza, interessati allo sviluppo del mercato italiano del capitale di rischio. “Attraverso questo accordo Agenzia e Associazione si uniscono per facilitare la possibilità che le pmi italiane chiudano operazioni di M&A con soggetti esteri permettendogli di crescere internazionalizzarsi ed esportare il modello dell’eccellenza italiana”, afferma il presidente Aifi Innocenzo Cipolletta. "Ora si lavorerà per mettere in contatto domanda e offerta tra società italiane che cercano un partner straniero che investa sulla crescita e un investitore straniero che vuole entrare nel mercato italiano”.

Adnkronos