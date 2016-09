Pmi: accordo collaborazione Ice-Aifi per crescita all'estero

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - Ice e Aifi, associazione italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, hanno firmato un accordo di collaborazione che faciliterà l’incontro tra aziende italiane e investitori stranieri in un’ottica di crescita e internazionalizzazione. L'intesa è stata annunciata in occasione del roadshow 'Invest in Italy'. Sfruttare appieno le opportunità di sviluppo per le imprese italiane rappresentate dalle richieste di collaborazione per l’acquisizione da parte di potenziali investitori stranieri ed essere in grado di offrire loro un portafoglio più ampio, diversificato e di qualità: è questo l’obiettivo alla base dell’accordo quadro di collaborazione. L’Agenzia Ice, nel quadro delle proprie attività a supporto dell’attrazione degli investimenti esteri, riceve richieste da parte di imprese straniere di visionare portafogli di offerte di fusioni e acquisizioni in imprese italiane alle quali fa fronte con il proprio portafoglio, alimentato spontaneamente dalle imprese italiane stesse alla ricerca di un partner industriale e/o finanziario e con le proposte che raccoglie presso enti ed agenzie locali di promozione del territorio. “Obiettivo dell’Accordo – dichiara il direttore generale dell’Agenzia Ice, Piergiorgio Borgogelli – è di rispondere meglio alla domanda di fusioni ed acquisizioni di aziende italiane da parte degli investitori esteri con una selezione di opportunità ampia e diversificata”.

