Petrolio: Descalzi, a ottobre via a produzione Kashagan, 75.000 barili al giorno in 2016

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - La produzione commerciale di Kashagan, il campo petrolifero offshore localizzato nella parte nord-orientale del Mar Caspio, "partirà ad ottobre come ha detto il gruppo KazMunaiGas e questo vuol dire che la produzione commerciale che è contrattualmente di 75mila barili al giorno quest’anno sarà raggiunto". Ad affermarlo, a margine del convegno Ambrosetti, è l'ad di Eni, Claudio Descalzi, che non si sbilancia su quando sarà raggiunto il picco di produzione. "Dopo di che -dice- ci sarà una graduale crescita che ci porterà nei prossimi 4-5-6 mesi ad aumentare la produzione fino a quella che dovrà diventare la produzione massima". "Non sto qua a dire in quanti mesi raggiungeremo il picco. Sono un shareholder", sottolinea l'ad di Eni precisando che il "picco è di 370 mila barili al giorno".

Adnkronos