Petrolio: Bazzani (Saxo Bank), difficile accordo Opec, rimarrà fra 35-50 dlr (2)

(AdnKronos) - Ad esempio la Libia, sottolinea l'ad di Saxo Bank Italia, durante il regime di Gheddafi estraeva circa 1,5 milioni di barili al giorno, "oggi si stima un'estrazione di circa 300 mila barili al giorno", mentre "le analisi geologiche parlano di una capacità estrattiva superiore ai 40 miliardi di barili". La Libia è quindi "un player in grado di spostare gli scenari di prezzo e gli equilibri a livello internazionale. Ma la situazione interna al Paese è drammatica", con il governo di Tripoli, appoggiato dall'Onu, che però "non ha il controllo dei processi estrattivi e nemmeno delle esportazioni, che sono in mano a milizie non governative. E' uno scenario estremamente complesso, con interessi internazionali sul posto". Un altro elemento che potrebbe giocare sulle quotazioni del greggio è il dollaro statunitense. "Tra poche ore sapremo le decisioni della Fed e sappiamo che la correlazione dollaro-petrolio nel medio periodo è un fattore consistente", dice Bazzani. Sul fronte dei mercati azionari, infine, "i titoli più interessanti sono quelli che hanno una buona diversificazione geografica e produttiva e che sono in grado di controllare tutta la filiera, con anche un posizionamento sul gas naturale". Per Bazzani "Chevron è probabilmente il titolo con i valori più interessanti, ma lo sono anche Royal Dutch Shell ed Eni".

