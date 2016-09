Petrolio: Bazzani (Saxo Bank), difficile accordo Opec, rimarrà fra 35-50 dlr

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 20 set. (AdnKronos) - Nei prossimi mesi il prezzo del petrolio continuerà a oscillare fra i 35 e i 50 dollari al barile. Perché i Paesi produttori difficilmente riusciranno a trovare un accordo su un tetto alla produzione al vertice dell'Opec della prossima settimana in Algeria e la crescita economica mondiale è troppo debole per sostenere una corsa del greggio. A infiammare il prezzo del barile potrebbero essere piuttosto fattori esogeni, come il maltempo e le tensioni geopolitiche che tormentano i Paesi produttori, come la Libia. Per Gian Paolo Bazzani, amministratore delegato della danese Saxo Bank in Italia, l'accordo per stabilizzare la produzione e quindi i prezzi "non è dietro l'angolo". Con il petrolio sotto i 50 dollari "è difficile che si riesca a trovare un accordo" all'incontro dell'Opec della prossima settimana in Algeria. "Non siamo particolarmente ottimisti", spiega Bazzani intervistato dall'AdnKronos. In particolare perché dal lato dei produttori Opec "c'è il ruolo dell'Arabia Saudita, che a quanto pare è decisa a mantenere lo status quo" e dall'altro ci sono gli Stati Uniti "che professano una sorta di autarchia, con l'efficientamento dei processi di estrazione" che consente alle compagnie attive nello shale oil di tornare alla produzione anche con il greggio a 40 dollari. E se la domanda internazionale resterà fiacca, a influenzare i prezzi nei prossimi mesi saranno piuttosto "fattori esogeni", come il maltempo e l'inizio della stagione degli uragani, ed elementi "più strutturali", come le tensioni geopolitiche che affliggono molti dei Paesi produttori, fra cui la Libia. "Tutti questi elementi porteranno a un prezzo del petrolio volatile e in ogni caso nel range fra i 35 e i 50 dollari. I 50 dollari stanno diventando una barriera non solo psicologica", sottolinea l'ad di Saxo Bank Italia.

