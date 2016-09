Pari opportunità: Meloni, bene sindaco donna e madre a Roma anche se non io

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Dicono che in molti non mi abbiano votato perchè aspettavo una bambina. Non so se sia vero, ma se lo fosse la sconfitta sarebbe loro non mia. E per quanto ad oggi sia poco ottimista sui risultati dell'amministrazione Cinquestelle di Roma, penso che sia stato un bel segnale che abbia comunque vinto una donna e una madre, anche se non ero io". Lo sottolinea Giorgia Meloni, mamma da qualche giorno, in un messaggio scritto in occasione della presentazione a Montecitorio del libro di Aldo Cazzullo, 'Le donne erediteranno la terra'.

