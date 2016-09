Pari opportunità: Boschi, importante educare a scuola contro discriminazioni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Credo che aver previsto che all'interno dei programmi scolastici sia obbligatoria una formazione contro ogni forma di discriminazione e un'educazione alla parità, sia un modo per crescere con la consapevolezza fin da quando si è piccoli che non esiste un meglio e un peggio, ma che possiamo lavorare insieme". Lo ha affermato la ministra per le Riforme, Maria Elena Boschi, intervenendo a Montecitorio alla presentazione del libro di Aldo Cazzullo, 'Le donne erediteranno la terra'. "A noi donne -ha proseguito l'esponente dell'esecutivo- spetta il compito di educare gli uomini a questa consapevolezza della parità e del rispetto di questa parità, a cominciare dalla famiglia. Sono battaglie che fanno le donne, ma accanto agli uomini, solo se effettivamente condividiamo dei valori che fanno crescere la nostra democrazia, la nostra società, la nostra economia. Non perchè sono rivendicazioni di una parte, ma perchè ci guadagniamo tutti a crescere e ad avere più diritti".

