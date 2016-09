Pari opportunità: Boldrini, dobbiamo essere tutti femministi (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Guardando alla realtà attuale infatti "c'è tanta strada da fare per noi donne, un lungo, lunghissimo percorso, perché ancora oggi le donne a parità di mansioni guadagnano di meno. Nel nostro Paese solo il 47 per cento delle donne lavora, il più basso in Europa", ricorda la presidente della Camera. "Io non sono convinta che noi faremo il sorpasso -ha concluso Boldrini riferendosi al parere espresso dall'autore- perché ancora abbiamo troppa strada da fare per arrivare alla parità effettiva. Le battaglie che abbiamo fatto e che continueremo fare non saranno per arrivare al sorpasso quanto per riuscire ad avere veramente una parità che ad oggi è sulla carta ma molto meno nella vita".

