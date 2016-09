Pari opportunità: Boldrini, dobbiamo essere tutti femministi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Dovremmo essere tutti femministi, uomini e donne, se per femminismo si intende una società in cui uomini e donne hanno gli stessi diritti. Tutti dobbiamo essere femministi, senza timore". Lo ha affermato la presidente della Camera, Laura Boldrini, intervenendo a Montecitorio alla presentazione del libro di Aldo Cazzullo 'Le donne erediteranno la terra'. "Vogliamo o no -si è chiesta la presidente della Camera- una società basata sul rispetto tra entrambi i generi? Se la vogliamo dobbiamo adoperarci, dunque è naturale essere femministi. A quel momento avremo ereditato insieme una terra migliore, allora sarà una bella eredità per tutti".

